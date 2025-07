nissan tratta un accordo di cooperazione con foxconn

Nissan punta a una svolta strategica, valutando un accordo di cooperazione con il colosso taiwanese Foxconn per la produzione di veicoli elettrici nello stabilimento di Oppama, recentemente considerato a rischio chiusura. Questa collaborazione potrebbe trasformare il futuro dello stabilimento, dando nuova vita alla fabbrica e accelerando l’innovazione nel settore dei veicoli elettrici. Un passo audace che potrebbe ridefinire gli equilibri dell’industria automobilistica giapponese e globale.

Nissan sta valutando un accordo di cooperazione con il colosso taiwanese dell'elettronica Foxconn per la produzione dei veicoli elettrici nello stabilimento di Oppama, a sud di Tokyo, che in precedenza era stato preso in considerazione per la chiusura. Lo anticipano i media nipponici, che citano fonti a conoscenza del dossier, spiegando che il piano in fase di valutazione - oltre e mantenere in funzione la fabbrica, propone di dare slancio agli sforzi di ristrutturazione della terza casa auto nipponica in difficoltà . Foxconn, da parte sua, ha accelerato le sue attività nel settore dei veicoli elettrici, avendo già concordato di fornire veicoli elettrici a Mitsubishi Motors, ed è anche in trattative con Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. 🔗 Leggi su Quotidiano.net