Il peggio è passato, ma il caldo e le piogge continuano a condizionare la nostra settimana. Paolo Sottocorona su La7 ci aggiorna sulle previsioni per lunedì 7 luglio, evidenziando temporali in movimento e un lieve calo delle temperature. Con l’estate ancora in pieno svolgimento, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme, perché il meteo ci riserva sempre qualche sorpresa.

Previsioni meteo di lunedì 7 luglio. Paolo Sottocorona su La7 spiega che "dal punto di vista dei fenomeni, il peggio è passato, anche se ancora qualcosa rimane". A Milano in particolare il maltempo ha avuto effetti devastanti. "Le temperature sono in discesa, in parte lo hanno già fatto ma continueranno ancora", spiega il meteorologo. Su alcune zone del centro ci sono temporali, che si stanno spostando verso est, e non mancano temporali isolati al sud. Martedì 8 luglio le nuvole puntano verso est e il tempo migliora decisamente sulle zone di nord-ovest. Fenomeni sulla Romagna e sulle zone di nord-est, anche con piogge abbondanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona: "Il peggio è passato ma...". Pioggia e caldo, cosa ci aspetta

