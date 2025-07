Quell' Imam andava tradotto ma a casa sua L' editoriale di Cerno

L’Imam di Mestre, oltre a parlare di islamismo radicale e politica italiana, ci offre anche una lezione di grammatica. Con il suo commento sulla necessità di «tradurre» meglio i sermoni, solleva un tema importante: la cura delle parole e la precisione linguistica. Un richiamo che va oltre le questioni culturali, sottolineando come la correttezza del linguaggio sia fondamentale per una comunicazione autentica e comprensibile. E così, il vero insegnamento è: le parole vanno sempre rispettate e tradotte…

Oltre che darci lezioni di islamismo radicale, ruolo della donna, giudizi sul governo Meloni, l'Imam di Mestre ci dà lezioni anche di lingua italiana. E spiega alla stampa che ha denunciato i suoi sermoni che saremmo noi a non avere capito cosa significano quelle parole radicali e violente perché «andava tradotto» meglio. Penso abbia ragione, in punta di grammatica. Andava proprio «tradotto». Tradotto al suo paese di origine, subito, e senza possibilità di ritorno. Andava tradotto, in senso letterale, cioè trasportato con la forza, là dove il Corano è legge, lontano da qui dove invece non lo è e non lo può diventare.