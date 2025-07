La Pianese continua a rinforzarsi In attacco c’è Bellini ex Poggibonsi

La Pianese si rinforza ancora, puntando a un attacco sempre più competitivo con l’arrivo di Leonardo Bellini, ex Poggibonsi e giovane talento classe 2001. Dopo aver già rafforzato il reparto offensivo con Ongaro e Sussi, la squadra toscana dimostra ambizione e determinazione a risalire la classifica. L’obiettivo è chiaro: plasmare una formazione vincente che possa fare la differenza in vista della stagione. La sfida ora è iniziare nel modo migliore, e tutto fa pensare che questa nuova acquisizione possa essere la mossa decisiva.

Quarto arrivo in casa Pianese dopo quelli del centravanti canadese Ongaro, dell'esterno destro Sussi e del portiere Filippis, anche se per quest'ultimo in realtà si tratta di un ritorno. Ufficiale da ieri la firma di Leonardo Bellini che arriva sul monte Amiata dopo alcune ottime stagioni al Poggibonsi tra Eccellenza e serie D. L'attaccante classe 2001 è infatti nuovo calciatore amiatino e sarà a disposizione di mister Birindelli per l'inizio del ritiro ormai alle porte. Cresciuto nel settore giovanile della Lastrigiana, dove fa tutta la trafila fino ad esordire in prima squadra, diventa giovanissimo un punto fermo del Poggibonsi, squadra in cui milita per cinque stagioni vincendo il campionato di Eccellenza al primo colpo.