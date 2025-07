Granata iniziano gli esami col prof Dionigi

granata iniziano gli esami col prof Dionigi. Un ritiro extralarge, pensato per potenziare i muscoli e valutare attentamente ogni dettaglio a disposizione. La Reggiana, che oggi si trasferisce a Toano, ha già stabilito un record in Serie B: è la squadra che ha iniziato prima di tutte e che pianifica il più lungo periodo di preparazione estiva, al pari della Virtus Entella (ben 24 giorni). Come detto, non si tratterà solo di fare...

Un ritiro extralarge, per mettere benzina nei muscoli, ma anche per valutare in maniera approfondita tutto il ‘materiale’ a disposizione. La Reggiana che oggi salirà a Toano ha già fatto registrare un piccolo record per la Serie B. I granata hanno infatti iniziato prima di chiunque altro e saranno anche quelli che effettueranno più giorni di ‘preparazione estiva’, al pari della Virtus Entella (ben 24). Come detto, non si tratterà solo di fare allenamenti che possano portare la truppa ad essere pronta all’esordio ufficiale (previsto per il 15 di agosto, ad Empoli, in Coppa Italia), ma anche di dare modo al mister e al direttore sportivo Fracchiolla di scegliere chi potrà fare parte della rosa e chi, invece, dovrà salutare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Granata, iniziano gli esami col prof Dionigi

In questa notizia si parla di: granata - iniziano - esami - prof

Granata, iniziano gli esami col prof Dionigi; La signora dei granata era la prof di Del Piero: «Ho lo stadio nel cuore».

Granata, iniziano gli esami col prof Dionigi - Al via il lungo ritiro di Toano: il mister e il ds Fracchiolla avranno tempo di valutare i singoli atleti. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Torino in pensiero per Sazonov: i granata aspettano l'esito degli esami - Toro.it - MSN - Gli Europei con la Georgia sembravano poter essere la rinascita del granata, fermato ancora una volta dal suo ginocchio. msn.com scrive