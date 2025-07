Gaza Trump | In settimana l’accordo con Hamas lavoriamo a patto definitivo con Iran

Prima di salire sull’Air Force One e rientrare a Washington dopo un weekend nel suo golf club di Bedminster, Donald Trump ha condiviso ottime prospettive per un accordo con Hamas e un patto definitivo con l’Iran. Il leader americano ha sottolineato il possibile successo delle trattative in Medio Oriente, alimentando speranze di stabilità. La situazione resta complessa e in evoluzione, ma le parole di Trump aprono uno spiraglio di dialogo che potrebbe cambiare il volto della regione.

Prima di salire sull’Air Force One che lo ha riportato a Washington dopo aver trascorso il weekend nel suo golf club di Bedminster, New Jersey, Donald Trump ha parlato con i cronisti presenti della situazione in Medio Oriente. “Penso che ci siano buone possibilità di raggiungere un accordo con Hamas nel corso della settimana, nella prossima settimana, riguardo a diversi ostaggi. Sapete, abbiamo liberato molti ostaggi, ma per quanto riguarda quelli rimasti, molti di loro saranno liberati. Pensiamo di riuscirci questa settimana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Trump: “In settimana l’accordo con Hamas, lavoriamo a patto definitivo con Iran”

In questa notizia si parla di: settimana - trump - accordo - hamas

Trump: Rapporti buoni con Cina, forse parlerò con Xi a fine settimana - Il 12 maggio 2025, Donald Trump ha rivelato che i recenti colloqui a Ginevra con la Cina sono stati costruttivi e amichevoli.

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #7luglio https://tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-g Vai su X

Ci sono "buone chance" di raggiungere un accordo con Hamas "questa settimana". Lo ha detto Donald Trump alla vigilia della visita del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca. Parlando invece della guerra in Ucraina il Presidente ha detto: Vai su Facebook

Netanyahu atterra a Washington, stanotte l'incontro con Trump. In salita i colloqui di pace a Doha - Media: colpito ospedale a Gaza City, 6 morti; Israele Hamas, le news sulla guerra. Primi colloqui a Doha senza esito. Attacco agli Houthi, colpita nave; Israele-Hamas, a Doha conclusi i primi colloqui negoziali indiretti senza accordo.

È il giorno di Netahyahu negli Stati Uniti. Trump: "Possibile un accordo la prossima settimana" - Sono in corso a Doha i negoziati indiretti tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi prigionieri a Gaza. msn.com scrive

Trump, 'vicini a accordo per Gaza, forse in settimana' - Ci sono "buone chance" di raggiungere un accordo con Hamas "questa settimana". Lo riporta ansa.it