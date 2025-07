ComUnica | il 9 luglio disponibile il servizio dedicato alle comunicazioni scuola-famiglia

L’attesa è finita: dal 9 luglio 2025, torna operativo il servizio ComUnica sulla piattaforma Unica, pensato per migliorare le comunicazioni tra scuola e famiglia. Riservato ai genitori degli alunni iscritti nelle classi prime della primaria, secondaria di primo e secondo grado, questo strumento faciliterà il dialogo e semplificherà le procedure per l’anno scolastico 2025/2026. L'articolo ComUnica: il 9 luglio disponibile il servizio dedicato alle comunicazioni scuola-famiglia sembra essere ...

A partire dal 9 luglio 2025, torna operativo il servizio ComUnica sulla piattaforma Unica, predisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'accesso è riservato ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 20252026.

ComUnica: dal 9 luglio diverse funzionalità a diposizione dei genitori. NOTA - Dal 9 luglio 2025, i genitori avranno a disposizione un nuovo strumento per restare sempre aggiornati sull’andamento scolastico dei loro figli.

ComUnica, l’area di scambio digitale tra scuole e famiglie su Unica. Il 12 luglio webinar del Ministero. NOTA - Orizzonte Scuola Notizie - In merito al nuovo servizio ComUnica il Ministero ha pubblicato un’altra nota elencando le nuove funzionalità, disponibili dal 27 giugno sulla Piattaforma Unica, dedicate al servizio digitale ... Segnala orizzontescuola.it