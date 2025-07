Paparo punta al mondo Henchiri ko in due riprese | Inseguo un’altra corona

Paparo punta al mondo e, nonostante le sfide, si conquista il cuore degli appassionati con ogni match. Il decimo evento di The Art of Fighting, tra incontri intensi e colpi decisivi, ha entusiasmato quasi 2.000 spettatori al Centro Pavesi di Milano, dimostrando che il vero spettacolo non conosce stagioni. "Vedere un palazzetto così pieno a luglio è una grande soddisfazione", afferma Edoardo Germani, fondatore di TAF. La passione continua a crescere!

Il decimo evento firmato The Art of Fighting regala incontri combattuti fino all’ultimo colpo, adrenalina, spettacolo e verdetti importanti ai quasi 2mila spettatori presenti sugli spalti del Centro Pavesi, nonostante il periodo estivo. "Vedere un palazzetto cosi pieno a luglio, a Milano, è una grande soddisfazione - esordisce Edoardo Germani, Founder di TAF -. Abbiamo un pubblico affezionato che ci segue durante l’intera stagione sportiva, ma la sfida è portare sugli spalti nuovi appassionati. Ora ci fermiamo fino a novembre, almeno con gli eventi, perchĂ© la programmazione continua. Stiamo preparando delle sorprese indimenticabili", conclude. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paparo punta al mondo. Henchiri ko in due riprese: "Inseguo un’altra corona»

In questa notizia si parla di: paparo - punta - mondo - henchiri

Paparo punta al mondo. Henchiri ko in due riprese: Inseguo un’altra corona».

Paparo punta al mondo. Henchiri ko in due riprese: "Inseguo un’altra corona» - Il milanese resta campione italiano dei piuma: "Ora un match internazionale". Da msn.com

Boxe, il 5 luglio la rivincita Paparo-Henchiri per il titolo italiano dei pesi superpiuma - La grande boxe italiana firmata 'The Art of Fighting' regala emozioni anche nel periodo estivo. Riporta msn.com