Wimbledon 2025 Sinner-Dimitrov oggi in diretta | orario precedenti e dove vedere il match

Jannik Sinner torna in scena a Wimbledon 2025 con un match imperdibile contro Grigor Dimitrov negli ottavi di finale. Il talento italiano sfida il bulgaro sul Campo Centrale, offrendo emozioni e adrenalina. Scopri l’orario del match e come seguirlo in diretta: non perderti questa sfida decisiva che potrebbe segnare una svolta nel torneo. Resta sintonizzato e preparati a vivere un grande spettacolo al più grande torneo del tennis mondiale.

Jannik Sinner torna protagonista oggi, lunedì 7 luglio, a Wimbledon 2025. Il numero 1 al mondo affronta sul Campo Centrale il bulgaro Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del torneo. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW. A che ora gioca Sinner oggi a Wimbledon 2025?. Il match tra Sinner e Dimitrov è il terzo in programma sul Campo Centrale, dove gli incontri iniziano alle ore 14:30 italiane. È dunque probabile che l’azzurro scenda in campo dopo le 18:00, salvo imprevisti. Sinner-Dimitrov: i precedenti. Sarà la sesta sfida in carriera tra i due: Sinner è avanti 4-1 nei confronti diretti e ha vinto l’ultimo incontro al Roland Garros 2024. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025, Sinner-Dimitrov oggi in diretta: orario, precedenti e dove vedere il match

