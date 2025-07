Nubifragio a Milano due operai in ospedale | feriti da rami mentre potavano alberi pericolanti

Un violento nubifragio ha sconvolto Milano nella serata di domenica, causando danni e disagi in tutta la città. Tra le conseguenze più gravi, due operai sono rimasti feriti mentre operavano per rimuovere i rami pericolanti. La tempesta ha messo a dura prova il capoluogo lombardo, evidenziando ancora una volta la forza imprevedibile della natura e l’importanza della sicurezza nelle operazioni di emergenza. La città si prepara ora a gestire le ripercussioni di questo evento straordinario.

Milano, 7 luglio 2025 – Violenta ondata di maltempo in Lombardia. A Milano in momento più critico è stato nel pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio, in particolare tra le 17.30 e le 18,30, quando un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo meneghino, insieme a raffiche di vento forte e fulmini. Una vera e propria tempesta che ha causato non pochi disagi e danni. Nella notte due operai sono rimasti feriti, dopo essere stati colpiti dai rami degli alberi che stavano tagliando per mettere in sicurezza le strade dopo il breve ma intenso nubifragio che ha interessato Milano. Il primo infortunio - come riferisce il 118 - è accaduto poco dopo la mezzanotte in via Ceresio e ha visto coinvolto un operaio di 52 anni che è stato trasportato dal personale del 118 in condizioni non gravi all'ospedale Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nubifragio a Milano, due operai in ospedale: feriti da rami mentre potavano alberi pericolanti

