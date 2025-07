Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 85 punti

L’attenzione degli investitori si concentra sull’andamento dello spread tra Btp e Bund, che in avvio di giornata sale a 85 punti base, segnando un lieve incremento rispetto ai 83,6 punti di venerdì scorso. Mentre il rendimento del decennale italiano si mantiene stabile al 3,44%, la dinamica dello spread riflette il fragile equilibrio dei mercati europei, enigmatica sintesi di incertezza e opportunità. Restate con noi per scoprire cosa ci riserva questa giornata di trading.

