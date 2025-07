SUGO Again 2025 folla record a Pomigliano | in migliaia per Gigi Finizio e tre giorni di festa tra gusto musica e identità urbana

Un tripudio di colori, musica e sapori ha invaso Pomigliano d’Arco durante SUGO Again 2025, il festival che ha attirato un record di migliaia di appassionati. Tre giorni di festa tra gusto, identità urbana e spettacoli, culminando con un grande omaggio a Gigi Finizio. Un successo senza precedenti che ha sancito il ruolo di Pomigliano come capitale della cultura e del divertimento. E questa è solo l’inizio di un’avventura ancora più entusiasmante.

POMIGLIANO D'ARCO, 7 LUGLIO 2025 – Si è conclusa con un successo travolgente la nuova edizione di SUGO Again – Street Food Festival, l'evento che da venerdì 4 a domenica 6 luglio ha trasformato il cuore di Pomigliano d'Arco in un palcoscenico a cielo aperto, tra sapori, spettacoli e una partecipazione senza precedenti. A decretare il trionfo della rassegna è stata soprattutto la marea umana che ha invaso Piazza Giovanni Leone e via Passariello nella serata di domenica, in occasione del concerto di Gigi Finizio, autentico protagonista di un gran finale emozionante e coinvolgente. Migliaia di persone hanno riempito ogni angolo disponibile, confermando la straordinaria forza aggregativa dell'artista e dell'intero evento.