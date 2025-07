Pavi Degl’Innocenti top Allievi podio gigliato

Una tradizione che si rinnova da ben ottantuno anni, la corsa ciclistica ai piedi del Montalbano unisce passione e competizione, mettendo in scena giovani talenti e grandi promesse. Dalla Coppa Giulio Burci agli esordienti, ogni edizione regala emozioni indimenticabili e scoperte sorprendenti. E quest’anno, con 92 atleti in gara, Daniele Brocchi della Pol. Albergo ha conquistato il podio, scrivendo un nuovo capitolo di questa storica manifestazione.

Una classica giunta alla sua ottantunesima edizione per tantissimi anni riservata ai dilettanti come la Coppa Giulio Burci, da qualche anno per la categoria allievi, e il Memorial Maurizio Poltri per esordienti hanno caratterizzato la giornata ciclistica ai piedi del Montalbano. Negli esordienti (partenza unica con 92 atleti e arrivo a Carmignano) vittoria assoluta di Daniele Brocchi della Pol. Albergo davanti a un gruppo frazionato dalla salita finale. Per Brocchi è stato il primo successo stagionale e posti d'onore per Riccobaldi e Nesti Cupelli, mentre il migliore del primo anno è risultato Samuele Santini (Coltano Grube) davanti a Bellucci e De Angeli.