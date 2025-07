Amplifon mette in campo nuovi modelli informativi per i clienti

Amplifon rivoluziona il modo di comunicare con i suoi clienti in Italia, introducendo un innovativo modello informativo che garantisce trasparenza, chiarezza e completezza sui servizi e dispositivi acustici. Questa iniziativa, nata dopo le recenti indagini dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mira a creare un rapporto di fiducia e informazione accessibile a tutti. Con questa strategia, Amplifon si conferma protagonista nel settore, puntando a...

Amplifon ha introdotto in Italia, dallo scorso mese di maggio, un nuovo modello di proposta commerciale pensato per offrire ai consumatori un'informazione più chiara, completa e facilmente comprensibile sui propri servizi e dispositivi acustici. L'iniziativa nasce in seguito all'indagine conoscitiva condotta dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) sul settore dei dispositivi acustici, conclusa nell'aprile 2024, e al successivo confronto con la stessa autorità . Al termine di questo percorso, non sono emersi rilievi a carico della società . Per Amplifon, il dialogo con l'Agcm ha rappresentato un'opportunità per "rafforzare ulteriormente l'impegno verso una comunicazione sempre più orientata alla trasparenza e alla tutela del consumatore", spiega la società . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amplifon mette in campo nuovi modelli informativi per i clienti

