mentre il Botafogo si concentra su Davide Ancelotti e il Porto 232 di Farioli, l'Arsenal domina il mercato internazionale. Due talentuosi tecnici italiani sono al centro dell’attenzione: uno già ha fatto il salto e l’altro si prepara a debuttare come primo allenatore in Brasile. Tra acquisti milionari e promesse emergenti, il calcio italiano continua a esportare passione e talento, aprendo nuove sfide e opportunità a livello globale.

Mentre l‘ Arsenal è il protagonista del mercato internazionale, due giovani tecnici italiani sono al centro delle attenzioni. Uno ha già trovato posto, l’altra è in predicato di debuttare da primo allenatore in Brasile. Con ordine: i Gunners hanno ufficializzato l‘arrivo dello spagnolo Martin Zubizamendi dalla Real Sociedad, pagando una clausola di circa 60 milioni di euro. Ma non è l’acquisto più oneroso, perché sembra ormai ad un passo l’annuncio dell’ingaggio di Viktor Gyokeres, per un prezzo attorno agli 80 milioni, bonus compresi. In questi giorni nuovi colloqui potrebbero sbloccare definitivamente una trattativa molto ben avviata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mentre il Botafogo pensa a Davide Ancelotti. Il Porto è di Farioli

Dopo 100' ci pensa Paulinho: il derby brasiliano va al Palmeiras. Botafogo eliminato - Dopo 100 minuti di battaglia intensa e poche emozioni, ci pensa Paulinho: il Palmeiras conquista la qualificazione nel derby brasiliano, eliminando il Botafogo.

Botafogo, idea Davide Ancelotti per la panchina: il figlio di Carletto pronto al salto da primo allenatore - Il presidente del Botafogo vuole Davide Ancelotti in panchina. Come scrive milanosportiva.com