grifone preso della latta

Il Grosseto torna protagonista sul mercato con un colpo che farà parlare di sé: l’arrivo di Simone Della Latta, centrocampista di grande qualità e esperienza. Questo rinforzo rappresenta un passo importante nel piano strategico triennale 2025-2028, che ora può decollare con rinnovata energia. Con un curriculum ricco di successi e una conoscenza approfondita del calcio di serie C, Della Latta potrebbe essere la chiave per un futuro brillante dei biancorossi.

Il " piano strategico triennale 2025-2028 " dell’ Us Grosseto comincia, e speriamo che ora possa proseguire con maggiore velocità, a prendere forma. Il direttore generale Filppo Vetrini, infatti, ha confermato l’arrivo in biancorosso del centrocampista Simone Della Latta (foto). Viareggino, classe 1993, vecchia conoscenza del dg biancorosso, vanta un curriculum davvero notevole con grande esperienza in diverse società di serie C. Nella passata stagione ha indossato la maglia del L. Vicenza. "Abbiamo legato Della Latta al nostro progetto - sottolinea Vetrini - con un contratto triennale che scadrà nel giugno 2028". 🔗 Leggi su Lanazione.it