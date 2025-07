Traffico Roma del 07-07-2025 ore 08 | 30

Benvenuti con Luceverde Roma: alle ore 08:30 del 07/07/2025, il traffico sulla capitale si presenta intenso. Rallentamenti e code a tratti coinvolgono la via Pontina tra Aprilia e il raccordo anulare, così come l’uscita del raccordo tra Roma Fiumicino e la centrale del latte. Circolazione rallentata anche sulla Cassia e la Pisana. Restate sintonizzati per aggiornamenti e percorsi alternativi, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per muoversi in città.

Luceverde Roma saluto dalla redazione Ben ritrovati rallentamenti e code a tratti per traffico intenso in direzione della capitale sulla via Pontina tra Aprilia e il raccordo anulare lo stesso raccordo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la centrale del latte in carreggiata esterna circolazione rallentata sempre in esterna tra via Cassia & via della Pisana traffico intenso e chiudi anche in interna tra via Casilina e via Ardeatina nel quadrante Nord congestionata la circolazione sulla via Flaminia è sulla via Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti i travi la spada e la tangenziale est in direzione centro traffico intenso sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico rallentamenti e code dal bivio A24 alla galleria Giovanni XXIII sulla roma-fiumicino rallentamenti in corrispondenza del raccordo in direzione Roma e code tra Parco de' Medici e via del Cappellaccio per i dettagli di queste al treno e potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

È ancora chiusa la statale 47 a Levico, dove questa mattina un camion si è ribaltato. In corso le lunghe e difficili operazioni di recupero del mezzo. Il traffico viene deviato in paese. Vai su Facebook

Diramazione Roma sud chiusa da Torrenova al raccordo per un problema tecnico durante i lavori notturni; Roma paralizzata dal traffico: Raccordo e Olimpica in tilt, spostarsi in macchina e con i bus è un'impresa quotidiana; Rientro da incubo in A1, 16 chilometri di coda per tre ore a causa di un pullman in avaria.

Traffico Roma del 20-05-2025 ore 07:30 - RomaDailyNews - Luceverde Roma trovati dalla redazione intenso il traffico sulla diramazione di Roma sud con code da Torrenova raccordo sullo stesso raccordo Code in carreggiata ... Come scrive romadailynews.it

Grande raccordo anulare, lavori e nuove ispezioni: tratti interessati dalle limitazioni per il traffico - MSN - Lavori e nuove ispezioni sul Grande raccordo anulare comporteranno modifiche della circolazione in diversi tratti. Scrive msn.com