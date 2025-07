Lucchese la Santa Croce nel mirino

Chi si aggiudicherà il bando per far ripartire la Lucchese dalla Eccellenza, in sovrannumero, mettendo sul piatto 150mila euro a fondo perduto, avrà poco più di un mese di tempo per allestire una formazione in grado di lottare per fare il salto di categoria. Il comitato regionale toscano ha reso noto le date di inizio del campionato e della coppa Italia. Il torneo di Eccellenza scatterà domenica 14 settembre, che a Lucca coincide con la festa di Santa Croce, mentre il girone di andata si concluderà prima di Natale con le 15 giornate canoniche, anche se a questo punto diventeranno 17 nel caso di inserimento praticamente certo della Lucchese, con 2 turni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese, la Santa Croce nel mirino

