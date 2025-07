Passeggero si sente male a bordo volo Parigi-Reunion atterra a Fiumicino per emergenza medica

Un volo da Parigi a Reunion si trasforma in un'emozionante corsa contro il tempo quando un passeggero si sente male a bordo. Grazie alla prontezza dell'equipaggio e alle autorità aeroportuali, l'aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Fiumicino, trasformando una potenziale crisi in una dimostrazione di efficienza e umanità . Continua a leggere per scoprire come si è risolta questa vicenda e quali insegnamenti possiamo trarne.

Un passeggero si è sentito male a bordo di un aereo decollato da Parigi e diretto a Reunion. Il pilota ha richiesto un atterraggio nell'aeroporto di Fiumicino per un'emergenza medica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

