Pistoia cerca la quadra Ecco come nasce il futuro

Pistoia cerca la quadra, ecco come nasce il futuro: equilibrio tra esperienza e giovani talenti, tra forza fisica e tecnica. La squadra si sta plasmando come un perfetto mix di punti di forza, pronto a scrivere nuove pagine di successi. Con riconferme strategiche e innesti mirati, Pistoia si prepara a sorprendere, puntando a creare un team coeso e competitivo per affrontare la prossima stagione con determinazione e ambizione.

Equilibrio, è questo che sta cercando Pistoia nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Equilibrio tra i ruoli, tra i giocatori ma anche fisico e tecnico. L’idea è quella di costruire una squadra che rappresenti un mix tra giocatori d’esperienza, giovani in rampa di lancio e altri che hanno bisogno di iniziare a farsi le ossa. Da qui le riconferme di Saccaggi e Benetti, l’arrivo di Alessandrini e il ritorno di Johnson che rispecchiano esattamente ciò che ha in mente il club. Una ricerca, quella dell’equilibrio, che prosegue con la possibilità di riportare in biancorosso altri due giocatori che farebbero al caso di Pistoia: Joonas Riismaa e Daniele Magro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia cerca la quadra. Ecco come nasce il futuro

In questa notizia si parla di: pistoia - cerca - quadra - ecco

Pistoia cerca la quadra. Ecco come nasce il futuro.

Pistoia, ecco Semaj Christon: "Sono pronto a guidare la squadra" - Sportmediaset - Pistoia, ecco Semaj Christon: "Sono pronto a guidare la squadra" Presentato il nuovo playmaker dell'Estra: "Fondamentale per il mio arrivo Eric Paschall, ci conosciamo dai tempi del college" 10 ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Pistoia, ecco Semaj Christon: "Sono pronto a guidare la squadra" - MSN - E’ stato il colpo ad effetto in casa Estra Pistoia Basket 2000 a pochi giorni dall’inizio della stagione 2024/25 di LBA e, domenica scorsa alla Unipol Arena di Bologna, ha fatto il suo debutto ... Secondo msn.com