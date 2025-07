La favola di Filippo Conca | La mia vittoria farà riflettere ma non cambierà nulla Ho diversi contatti posso essere un buon gregario

La storia di Filippo Conca è una testimonianza di resilienza e determinazione. A soli 26 anni, dopo aver sfiorato il successo tra gli Under23 e aver affrontato cadute e rinascite, sa che la sua vittoria più grande è la capacità di riflettere senza cambiare i propri valori. Con molti contatti e un talento innato nel ruolo di gregario, Filippo continua a credere nel suo percorso: perché anche nelle sfide più dure, la vera forza sta nel rarsi avanti con coraggio.

Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra sfumare: le certezze, i sogni, le strade che si pensava già tracciate. Il 26enne Filippo Conca, che tra gli Under23 è stato uno dei nostri corridori più promettenti, ha conosciuto da vicino quella curva inaspettata, quella caduta che mette in discussione tutto. Quattro stagioni da professionista: prima due anni con la Lotto, poi altri due con la Q36.5, rimanendo poi senza contratto alla fine dello scorso anno. Ma è proprio lì, dove molti si fermano, che lui ha deciso di ripartire. Con coraggio, umiltà e una passione incrollabile, Filippo ha trasformato le difficoltà in carburante, la delusione in determinazione. 🔗 Leggi su Oasport.it