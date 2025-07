Il Napoli women riparte da David Sassarini Trattative al via per la villafranchese Moretti

Il Napoli Women si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo con la conferma di David Sassarini alla guida della squadra. La dirigenza lavora anche alle trattative di mercato, puntando su nomi di rilievo come Moretti della Villafranchese, per rafforzare ulteriormente il roster e puntare a traguardi sempre più ambiziosi. La stagione che si apre promette grandi sfide e nuove emozioni: il futuro è già adesso!

Il Napoli Women riparte da una certezza: David Sassarini sarà l’allenatore della prima squadra anche nella prossima stagione. L’ex tecnico di Podenzana, Lunezia e Groppoli società che ha condotto alla vittoria nel campionato di Prima categoria nelle cui fila militavano i fratelloni Andrea e Luca Caldi, il principe dei cannonieri Di Maio, l’ex Bari e Carrarese il ‘Paul Newman’ Andrea Pasquini e il ‘pendolino’ Guidi, salito sul ponte di comando della squadra azzurra a gennaio ha contribuito in modo decisivo alla permanenza in Serie A Women, portando competenza, equilibrio e una visione chiara del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Napoli women riparte da David Sassarini. Trattative al via per la villafranchese Moretti

