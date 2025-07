Maltempo un morto e feriti in Lombardia | allerta in altre regioni

Il maltempo continua a colpire l’Italia, causando tragici disagi e vittime. In Lombardia, un lutto e numerosi feriti segnano un weekend di emergenza, mentre altre regioni sono sotto allerta per ulteriori rischi. La città di Milano si è temporaneamente paralizzata, testimonianza della potenza degli eventi atmosferici. Questa escalation mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione e preparazione per affrontare fenomeni meteorologici sempre più intensi.

In un solo weekend allagamenti in Lombardia e altre regioni, Milano paralizzata per 30 minuti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maltempo, un morto e feriti in Lombardia: allerta in altre regioni

In questa notizia si parla di: lombardia - regioni - maltempo - morto

100 milioni ai comuni per il trasporto scolastico degli studenti disabili. Lombardia, Campania e Sicilia le regioni che riceveranno gli importi maggiori - Nel 2025, verranno assegnati 100 milioni di euro ai comuni di Lombardia, Campania, Sicilia e altre regioni per migliorare il trasporto scolastico degli studenti disabili.

Una tempesta di fulmini ha accompagnato il violento acquazzone che si è abbattuto su Milano nel tardo pomeriggio, trasformando le strade in torrenti improvvisi. Il maltempo ha colpito anche altre aree della Lombardia, mentre resta attiva l’allerta arancione pe Vai su Facebook

Ansa Lombardia (@AnsaLombardia) Vai su X

Meteo, violento nubifragio su Milano. Un morto e due feriti. A Firenze bomba d’acqua; Maltempo al Nord, un morto e tre feriti nel milanese. Oggi allerta in 12 regioni - LaPresse; Bomba d'acqua su Milano: un morto. Treno colpito da un fulmine. Allagamenti a Novara e Firenze.

Un morto e tre feriti per il maltempo: è ancora allerta nel Nord Italia - Numerosi alberi sono strati sradicati dalla furia del maltempo, un treno è stato colpito da un fulmine e ci sono stati danni a diversi edifici ... Si legge su msn.com

Maltempo al Nord, un morto e tre feriti nel milanese. Allerta in 12 regioni - Tanto è durata la bomba d'acqua che ha colpito Milano travolta, come gran parte del Nord Italia, da un'ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio ... Lo riporta msn.com