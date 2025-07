Paolucci alla Castiglionese Montagnano | ecco Galassi

Il mercato estivo del Montagnano si anima con una conferma importante e un volto nuovo: Alessio Cerofolini resta a disposizione di Roberto Fani, rafforzando il centrocampo. A impreziosire il roster è anche Andrea Galassi, giovane talento classe 2006, proveniente dalla Chiantigiana, pronto a lasciare il segno in Eccellenza. La Castiglionese, invece, annuncia l’ingaggio di un altro giovane promettente, sottolineando la volontà di puntare sui talenti emergenti.

AREZZO Una conferma e un arrivo per il Montagnano. I torelli della Valdichiana hanno ufficializzato la conferma di Alessio Cerofolini, centrocampista, che sarĂ quindi a disposizione del tecnico Roberto Fani. Tra le novitĂ figura Andrea Galassi, classe 2006, lo scorso anno alla Chiantigiana, dove ha realizzato due reti, una punta centrale cresciuta nel vivaio di Siena e Fiorentina. Salendo in Eccellenza la Castiglionese ha annunciato l'ingaggio del portiere Giacomo Paolucci, ex Foiano ed in precedenza impegnato nel settore giovanile di Montevarchi, Santa Firmina e Arezzo.

