Caso Epstein per Fbi nessuna prova di ricatti sessuali | Jeffrey non aveva lista di clienti potenti da estorcere si è suicidato

Il caso Epstein continua a suscitare interrogativi e teorie, ma le autorità americane affermano con fermezza: nessuna prova di ricatti sessuali o liste segrete di clienti potenti. Jeffrey Epstein, secondo le conclusioni ufficiali, si è suicidato nella prigione di Manhattan, supportato da un video che dimostrerebbe l’assenza di intrusioni quella notte. Un verdetto che, nonostante le speculazioni, chiude il capitolo su un caso che ha acceso il dibattito pubblico.

Esisterebbe un video che, secondo le autorità americane, dimostrerebbe l’assenza di intrusioni nella prigione di Manhattan la notte della morte di Epstein Nessun ricatto sessuale, nessuna “lista dei clienti” segreti, Jeffrey Epstein “si è sucidato”. Sono queste le conclusioni definitive della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Epstein, per Fbi nessuna prova di ricatti sessuali: “Jeffrey non aveva lista di clienti potenti da estorcere, si è suicidato”

In questa notizia si parla di: epstein - nessuna - jeffrey - lista

Epstein, colpo di scena: per l’Fbi non ci sono prove di ricatti sessuali.“Niente liste di clienti, si è suicidato”; Jeffrey Epstein, la lista dei clienti sul Lolita Express: “ci sono anche Bill Clinton e Stephen…; Tutto quello che ancora non sappiamo del caso Jeffrey Epstein.

Morte Jeffrey Epstein, per l’Fbi non fu ucciso: “Nessun ricatto a clienti importanti” - Per le autorità non esisterebbe alcuna lista di uomini importanti da ricattare e il finanziere, ... Scrive fanpage.it

Fbi: "Epstein non è stato assassinato, non ricattava potenti e non c'è una lista clienti" - L'idea dell'assassinio bollata come tesi cospirazionista condivisa, in passato, anche dall'attuale numero uno dell'Fbi Kash Patel ... Riporta msn.com