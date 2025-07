Varela l’Arezzo mette la freccia in attacco Cutolo chiude anche per il difensore Arena

L'aria di mercato si infuoca all'Arezzo: Varela Djamanca e Arena sono ormai a un passo dall'ufficialità, pronti a rafforzare la rosa e a portare nuova energia alla squadra. Mentre le trattative si fanno più concrete, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. È il momento di scoprire cosa ci riserva il futuro per i nostri colori!

di Luca Amorosi Stavolta ci siamo: l’ è a un passo dall’ufficializzare due nuovi acquisti. Sono in dirittura d’arrivo, infatti, le trattative per l’esterno offensivo Muhamed Varela Djamanca e per il difensore centrale Matteo Arena. Ma andiamo con ordine: nella mattinata di ieri, una testata vicina alla Reggiana, società che detiene il cartellino dell’attaccante naturalizzato portoghese, dava già per fatto il suo passaggio in amaranto a titolo definitivo. Notizia poi confermata dalla società di viale Gramsci, che ha solo rimarcato che manca ancora l’ufficialità, prevista comunque a stretto giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Varela, l’Arezzo mette la freccia in attacco. Cutolo chiude anche per il difensore Arena

In questa notizia si parla di: varela - difensore - arena - arezzo

Trattative in fase avanzata per il difensore centrale svincolato dalla Spal e per l’esterno offensivo portoghese di proprietà della Reggiana che l’anno scorso ha giocato con la Torres. Per il ruolo di terzino sondato l’esterno del Catania Vai su Facebook

Varela, l’Arezzo mette la freccia in attacco. Cutolo chiude anche per il difensore Arena; Arezzo, in attacco c'è Varela. Quasi fatta per il difensore Arena; Arezzo, in attacco c'è Varela. Quasi fatta per il difensore Arena.

Varela, l’Arezzo mette la freccia in attacco. Cutolo chiude anche per il difensore Arena - Doppio colpo del direttore sportivo che prende l’esterno nell’ultimo torneo alla Torres e il centrale della Spal abile in fase realizzativa ... Si legge su sport.quotidiano.net

Arezzo, in attacco c'è Varela. Quasi fatta per il difensore Arena - Due colpi in entrata per gli amaranto, trattative ai dettagli finali a poche ore dal raduno. Scrive arezzonotizie.it