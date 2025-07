Sciallà dei Nu Genea è il tormentone estivo fresco e sorprendente del quale non sapevi di avere bisogno

Sciall224 dei Nu Genea è il tormentone estivo fresco e sorprendente di cui non sapevi di aver bisogno. Un mix di radici mediterranee e sound internazionali, questa traccia trasporta l’ascoltatore in un viaggio tra mare, musica e culture diverse. Per i Nu Genea, il mare nostrum diventa una “pianura liquida”, attraverso cui si crea un ponte tra tradizione e innovazione. Scopri come questo brano possa ridefinire la tua colonna sonora estiva.

Sciallà dei Nu Genea non ha molto in comune con gli altri tormentoni estivi, ma non è un male. Il nuovo pezzo di Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, infatti, fedele alla filosofia del gruppo, utilizza le radici mediterranee per interfacciarsi a ogni tipo di sound, dal Pacifico ai Caraibi. Per i Nu Genea, infatti, il mare nostrum - quello protagonista del loro secondo album, Bar Mediterraneo - diventa una “pianura liquida”, tramite la quale collegarsi alle suggestioni musicali di tutto il mondo e creare un sound unico. Per quanto Napoli e il napoletano siano molto presenti nei pezzi dei Nu Genea, loro stessi si dicono contenti quando le persone che ascoltano i loro lavori non identificano il dialetto in quanto tale, ma come lingua franca, anche associata ad altri idiomi e a una pluralità di stili e spunti musicali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it