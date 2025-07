I Fantastici Quattro | Gli Inizi – Guarda la scena completa della cena nella prima clip ufficiale

Preparati a scoprire un capitolo emozionante della Marvel: la prima clip estesa di The Fantastic Four svela la tanto attesa scena della cena, portando in tavola le dinamiche e le sorprese di una delle famiglie più iconiche dell’universo Marvel. Con ogni dettaglio, il viaggio dei Fantastici Quattro nel MCU si arricchisce di nuove sfumature, aprendo le porte a un’avventura epica che promette di lasciarci senza fiato. E questa è solo l’inizio...

Il lungo viaggio dei Fantastici Quattro nell'MCU culmina con il rilascio della prima clip estesa di The Fantastic Four: First Steps, che svela finalmente l'attesa scena della cena. Questa anticipazione offre uno sguardo inedito alle dinamiche della Prima Famiglia Marvel, pronta a fare il suo ingresso trionfale nel Marvel Cinematic Universe. Per anni, i Fantastici Quattro sono stati un pilastro dell'universo Marvel, con Reed Richards riconosciuto come l'uomo più intelligente del mondo e i loro iconici avversari che hanno plasmato innumerevoli storie. Nonostante i vari tentativi cinematografici precedenti, l'assenza del gruppo dall'MCU si è fatta sentire.

