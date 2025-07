Riccardo D’Avino presenta il suo singolo Questo lato di me | emozioni silenzi e verità di coppia

Riccardo D’Avino, cantautore torinese, si apre sul suo nuovo singolo “Questo lato di me”, un brano intenso che esplora le emozioni silenziose e le verità nascoste nelle relazioni di coppia. In collaborazione con Roberta Monterosso, Riccardo ci guida nella scoperta di tensioni, litigi e il difficile cammino verso la comprensione. Un ascolto da non perdere per chi vuole immergersi nelle complessità dell’amore e delle emozioni più profonde. Riccardo ha dichiarato: “Ho...”

Il cantautore torinese Riccardo D'Avino è stato ospite del podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily per raccontare il suo ultimo progetto discografico: l'album Autostop e in particolare il nuovo singolo "Questo lato di me", realizzato in collaborazione con la musicista ligure Roberta Monterosso. Un brano intenso, che affronta il tema delle tensioni emotive nelle relazioni di coppia, tra litigi, silenzi e difficoltà nel chiedere scusa. "Ho voluto raccontare quella che chiamo la guerra del silenzio ", spiega l'artista, "quel momento in cui, dopo una lite, subentra una quiete forzata che può durare giorni".

