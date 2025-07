Corallo | le ultime gara Bravissima Vaccai | è medaglia di bronzo

L’Asd Corallo si conferma ancora una volta protagonista nel panorama sportivo nazionale, grazie alla straordinaria performance di Rebecca Vaccai, che ha conquistato una meritata medaglia di bronzo al Campionato Nazionale di Rimini. Un risultato che testimonia l’impegno e la qualità delle nostre atlete, ricevendo anche i complimenti pubblici del governatore Eugenio Giani. Ma l’Asd Corallo può comunque tracciare un bilancio positivo per quel che riguarda la crescita e il futuro delle sue giovani promesse.

