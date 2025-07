Taremi novità da tre club? L’Inter prova a sistemare l’iraniano – CdS

Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano dell’Inter, si prepara a lasciare il suo club dopo solo una stagione. Con la riapertura dei voli internazionali, il centravanti potrà finalmente tornare in Europa, dove tre club hanno già mostrato interesse per ingaggiarlo. L’addio al club meneghino sembra prossimo, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Taremi. Ma quali saranno le sue prossime tappe? Restate con noi per scoprirlo.

Taremi presto potrà lasciare l'Iran dopo la riapertura dei voli internazionali. Il centravanti dell'Inter, al momento a Bushehr, lascerà comunque il club meneghino dopo appena una stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, ci sono tre squadre che hanno chiesto informazioni. TRE SQUADRE INTERESSATE – Mehdi Taremi potrà finalmente ritornare in Europa e lasciare il suo Paese, dopo il blocco aereo dovuto all'escalation scoppiata tra l'Iran e Israele ad inizio giugno. L'Inter, proprio per questo blocco, non l'ha potuto avere a disposizione al Mondiale per Club. Il giocatore persiano, che nel frattempo si trova nel suo paese natale Bushehr, è in uscita dal club nerazzurro, che presto gli troverà una nuova sistemazione.

