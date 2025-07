E’ il giorno dei dazi Trump | Alle ore 12 le 18 italiane partiranno le lettere Tariffe aggiuntive per i Paesi allineati ai Brics

Oggi, alle 12 ora di Washington (le 18 in Italia), si apre un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali: Trump annuncia l'attivazione dei dazi e l'invio delle prime lettere ai paesi coinvolti. La minaccia di tariffe aggiuntive del 10% sui Paesi allineati ai BRICS accende i riflettori su un fronte economico in fermento. Riusciranno le nazioni coinvolte a trovare un accordo o si svilupperà una vera guerra commerciale?

Roma, 7 luglio – L'ora X per i dazi scatterà alle 12 di oggi, le ore 18 italiane. L'annuncio arriva direttamente dal presidente americano Donald Trump che, su Truth fissa l'orario in cui partiranno le prime lettere sui dazi. Non solo: il tycoon minaccia tariffe doganali aggiuntive del 10% a tutti quei Paesi che si ‘allineeranno’ con i Brics che, riuniti a Rio de Janeiro, hanno espresso forte preoccupazione per le politiche tariffarie del presidente Usa. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha spiegato che se non si raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti nei prossimi giorni, i dazi – fino al 50% – annunciati all'inizio di aprile e poi sospesi in attesa dei negoziati, entreranno in vigore il primo agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net