Basket serie B | l’ala torna con il quintetto di Fioravanti dopo un anno nell’Andria Bari Pelucchini-Sba di nuovo insieme

Il ritorno di Cosimo Pelucchini alla Scuola Basket Arezzo segna un momento entusiasmante per il basket di Serie B. Dopo un’esperienza positiva nell’Adria Bari, dove ha quasi sfiorato il 40% da tre punti, Pelucchini riabbraccia l’amaranto con rinnovato entusiasmo e determinazione. Il suo talento e la sua grinta saranno senza dubbio un’arma in più per la squadra in questa nuova avventura. La stagione promette emozioni e grandi sfide, e tutto è pronto a partire!

Gradito ritorno in casa Scuola Basket Arezzo: dopo un solo anno, Cosimo Pelucchini torna a vestire l’amaranto. L’ala classe 2000 ha disputato l’ultima stagione nell’ Adria Bari, sempre in B interregionale, dove ha viaggiato a 10,5 punti a partita sfiorando il 40% di realizzazione da tre. Prima dell’esperienza in Puglia, aveva disputato due annate di alto livello proprio ad Arezzo: la prima in C, coincisa con la promozione in categoria superiore, e la seconda culminata con la salvezza in B. "Sono molto contento di tornare alla Sba – ha detto Pelucchini – e ritrovare tutte le persone che conosco e il caloroso pubblico aretino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B: l’ala torna con il quintetto di Fioravanti dopo un anno nell’Andria Bari. Pelucchini-Sba di nuovo insieme

