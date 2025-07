Sarà fumata bianca per Pellegri e Ilie? Il mercato in entrata dell’Empoli è attivo

La giornata di oggi potrebbe segnare un cambio di rotta importante per l’Empoli, con la possibile fumata bianca riguardante il ritorno di Pellegri e Ilie. Dopo le recenti cessioni e le strategie di mercato in atto, i due talenti protagonisti della Serie A potrebbero presto indossare nuovamente i colori azzurri. La settimana si preannuncia decisiva: le trattative sono in fermento e il futuro dei giovani promettenti dell’Empoli potrebbe prendere una piega entusiasmante.

di Simone Cioni EMPOLI Quella che si apre oggi potrebbe essere la settimana del Pellegri-bis. Dopo la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Anjorin al Torino, l'Empoli e il club granata si siederanno nuovamente ad un tavolo per ridiscutere il ritorno in azzurro del centravanti di Genova. Arrivato la scorsa estate insieme a Sazonov, con la formula del prestito con diritto di riscatto, lo scorso 24 giugno entrambi hanno fatto rientro alla base dopo che la società del presidente Corsi non ha fatto valere la propria opzione. Adesso, però, il club azzurro intende mettere sul piatto un altro prestito con diritto di riscatto, a cifre però più basse.

