Non solo Campania | il sindaco di Napoli è il terzo più amato in Italia

Il panorama politico e internazionale si muove con sfumature sorprendenti: il sindaco di Napoli, con appena 232 voti, si conferma il terzo più amato in Italia, mentre a Gaza il primo incontro tra Israele e Hamas si conclude senza accordo, segno delle sfide complesse che attraversano il nostro tempo. In questo scenario, i colloqui ancora in corso rappresentano un passo cruciale verso la pace, ma la strada è tutta in salita.

Il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas su un cessate il fuoco a Gaza in corso a Doha si è concluso senza un accordo. Fonti hanno riferito che la delegazione israeliana "non ha un mandato sufficiente per raggiungere un accordo" con Hamas. Il primo round di colloqui si è svolto nel contesto della prossima visita del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, prevista per lunedì. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un cessate il fuoco a Gaza potrebbe essere raggiunto entro la prossima settimana.

Ieri in Campania: l’Irpinia piange la scomparsa di Franco D’Ercole. Arrestato il sindaco di Sorrento - Ieri in Campania, l'Irpinia piange Franco D’Ercole, scomparso all'età di 79 anni, figura storica della politica locale.

Campania, Manfredi in campo per le regionali; Campania, terzo sindaco arrestato in due giorni: il primo cittadino di Santa Marina ai domiciliari per…; Diego D'Alterio nuovo sindaco di Giugliano.

Napoli, Manfredi è il terzo sindaco più amato d'Italia - È proprio su di loro, infatti, che ricade la fiducia — ma anche il malcontento — degli elettori.

Manfredi 3° sindaco più amato d'Italia, De Luca 7° presidente di Regione: la classifica del Sole 24 Ore - La classifica del Sole 24 Ore: Manfredi terzo a pari merito con Leccese, sindaco di Bari.