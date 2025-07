La Roma blinda Celik | il Besiktas ci prova ma trova il muro giallorosso

La saga di Zeki Celik si infittisce tra le mura della Roma, che si mostra decisa a blindarlo nonostante l’insistente pressing del Besiktas. Dopo aver chiuso con Abraham, la società giallorossa si prepara a respingere le avances turche, confermando la sua volontà di mantenere un elemento chiave nel reparto difensivo. Serdal Adali lavora senza sosta, ma il muro giallorosso rimane saldo, consolidando la posizione della Roma nel mercato.

Il Besiktas continua a guardare con attenzione in casa Roma. Dopo l'operazione Abraham, ormai conclusa da giorni, il club turco ha messo nel mirino anche Zeki Celik, terzino destro classe '97 che ben conosce il campionato e il contesto calcistico di Istanbul. Ma a differenza del centravanti inglese, per il difensore la strada è tutta in salita. Serdal Adali in missione: ma la Roma chiude la porta. A confermare l'interesse è stato un incontro diretto: Serdal Adali, presidente del Besiktas, ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti del club giallorosso per verificare la disponibilità a trattare la cessione di Celik.