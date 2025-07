Texas sale a 82 morti bilancio vittime alluvione | 28 sono bambine

La tragedia travolge il Texas centrale, dove un’alluvione devastante ha causato almeno 82 vittime, tra cui 28 bambine innocenti. Una perdita enorme per una comunità già colpita dalla furia della natura, che si trova ora a fare i conti con la distruzione e il dolore. Mentre i soccorritori continuano le ricerche, il cuore di tutti si stringe davanti a questa immane tragedia.

(Adnkronos) – E' salito ad almeno 82 morti, tra cui 28 bambine, il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il Texas centrale il 4 luglio. Nella contea di Kerr, dove è esondato il fiume Guadalupe, almeno 40 adulti e 28 bambini sono stati uccisi, secondo quanto dichiarato dalle autorità. I soccorritori stanno ancora cercando almeno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

