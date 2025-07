Conceicao Juve Tuttosport | il Porto continua a fare muro ma in casa bianconera è nata una nuova idea Così il riscatto si fa!

Il futuro di Francisco Conceicao si fa sempre più incerto, ma in casa Juventus nasce una nuova strategia per superare gli ostacoli. Mentre il Porto resiste con un muro di reticenze, i bianconeri non mollano la presa e sono pronti a trovare una soluzione vincente. La trattativa si complica, ma la determinazione del club juventino potrebbe portare a un riscatto sorprendente. La sfida è aperta: il riscatto si fa?

I dettagli e le novità. Il mercato Juve non molla la presa su Francisco Conceicao, ma la trattativa con il Porto per il riscatto del giocatore continua ad essere complicata. Come riportato da Tuttosport, il club portoghese ha rifiutato un’altra proposta di sconto sulla clausola rescissoria di 30 milioni di euro. La Juve, che sta cercando di trovare una soluzione economica vantaggiosa, non ha ancora chiuso la porta a Conceicao, ma ora sta valutando altre piste per cercare di ottenere il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve (Tuttosport): il Porto continua a fare muro ma in casa bianconera è nata una nuova idea. Così il riscatto si fa!

