Disturbi specifici dell’apprendimento | diagnosi dal servizio nazionale strumenti compensativi e dispensativi anche nei concorsi pubblici orario flessibile lavorativo per i genitori Il Disegno di Legge in Parlamento

Il dibattito sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si intensifica con l’arrivo in VII Commissione del disegno di legge presentato al Senato, firmato da Rossomando del PD. Questo provvedimento mira a rafforzare il riconoscimento, la diagnosi e le misure di supporto, includendo strumenti compensativi e dispensativi anche nei concorsi pubblici e prevedendo orari lavorativi flessibili per i genitori. Un passo importante verso un sistema più inclusivo e attento alle esigenze di tutti.

Arriva in VII commissione il disegno di legge presentato al Senato, a firma Rossomando PD, che introduce un insieme di norme volte a riconoscere, definire e tutelare i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nel contesto scolastico, universitario e lavorativo. Il testo, articolato in nove articoli, estende il campo di applicazione della precedente normativa, rivolgendo l’attenzione alle esigenze delle persone con DSA lungo tutto l’arco della vita. L'articolo Disturbi specifici dell’apprendimento: diagnosi dal servizio nazionale, strumenti compensativi e dispensativi anche nei concorsi pubblici, orario flessibile lavorativo per i genitori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it