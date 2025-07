Gradimento sindaci Mattia Palazzi di Mantova è il più amato della Lombardia

Mantova celebra il suo sindaco, Mattia Palazzi, riconosciuto come il più amato della Lombardia con un impressionante 60% di gradimento. La sua leadership, apprezzata per impegno e integrità, gli ha valso il quinto posto nella Governance Poll 2025, una classifica che riflette il rapporto tra cittadini e amministratori. Un risultato che evidenzia come Palazzi sia un esempio di eccellenza politica nel panorama lombardo e nazionale, consolidando la fiducia della comunità.

Milano, 7 luglio 2025 – E’ Mattia Palazzi il sindaco più amato della Lombardia. Il primo cittadino di centrosinistra di Mantova, con un indice di gradimento pari al 60%, si piazza al quinto posto nella Governance Poll 2025, la classifica sul gradimento dei sindaci (e dei governatori ), realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, resa nota questa mattina, lunedì 7 luglio. Al primo posto c’è Marco Fioravanti del centrodestra (Ascoli Piceno, 70%), davanti al vincitore dello scorso anno Michele Guerra (Parma, 65%), centrosinistra. Terzo posto ex aequo per due sindaci di grandi città del Sud: Vito Leccese (Bari, 61%) e Gaetano Manfredi (Napoli, 61%), entrambi espressione di uno schieramento di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gradimento sindaci, Mattia Palazzi di Mantova è il più amato della Lombardia

