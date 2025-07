La Valbisenzio si rafforza Casale avanti con Bellini

La Valbisenzio si prepara a consolidarsi sotto la guida di Andrea Bellini, ex-tecnico del Prato e capitano della Pistoiese in Serie B. La conferma di Bellini sulla panchina del Casale Fattoria rappresenta un passo strategico importante, aprendo nuove sfide e opportunità per il club. Con l’inizio ufficiale della stagione 2025/26, i prossimi giorni saranno decisivi per ulteriori movimenti di mercato, che definiranno il volto della competizione futura.

Andrea Bellini, ex-tecnico del Prato ed ex-capitano della Pistoiese ai tempi delle ultime stagioni in Serie B, è stato ufficialmente confermato sulla panchina del Casale Fattoria. E' una delle ultime operazioni di mercato ufficializzate nei giorni scorsi, adesso che la stagione 202526 è ufficialmente iniziata. Mancano ancora due mesi alla ripresa dei campionati, ma i prossimi giorni saranno indubbiamente forieri di ulteriori movimenti: i club di Prato e provincia stanno creando o consolidando le rispettive basi in modo da farsi trovare pronti per il rientro in campo. Bellini, nel dettaglio, aveva cominciato la scorsa stagione al timone del Viaccia, in Promozione, salvo separarsi e subentrare nelle settimane successive alla guida del CF in Prima Categoria.

