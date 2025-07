Sfuma Moretti un brutto colpo per la Vuelle

Il mercato della Vuelle Pesaro subisce un duro colpo con il mancato accordo per Samuele Moretti, che aveva rappresentato un obiettivo strategico per rafforzare la rosa. Dopo aver accelerato le operazioni per liberare Lombardi e puntare sul talento ex Orzinuovi, la società si trova ora a dover riconsiderare i piani. La scelta di Moretti di approdare alla Fortitudo complica i piani di mercato, lasciando Pesaro a cercare nuove soluzioni.

Non è andato a buon fine lo 'scambio' a cui la Vuelle lavorava da qualche giorno in parallelo con Bergamo. La società pesarese aveva velocizzato i tempi per liberare Eric Lombardi dopo l'offerta ricevuta dalla Blu Basket, per arrivare a prendere Samuele Moretti che voleva uscire dalla società ex Orzinuovi. Ma alla fine il lungo nativo di Jesi ha scelto la Fortitudo, che in queste ore ha messo a segno un uno-due pesante firmando anche il lituano Paulius Sorokas e completando, di fatto, il suo quintetto dopo aver già ufficializzato l'altro straniero, la guardia Lee Moore. Pesaro accusa il 'destro' e si trova costretta a cambiare strada dopo essersi privata di un lungo come Lombardi che, nonostante i suoi limiti tecnici, tutto sommato il suo dal punto di vista fisico ed energetico lo ha sempre fatto.

