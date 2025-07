Podismo Incetta di medaglie per Alpi Apuane Bella prova di Proment a Bellinzona

Il podismo delle Alpi Apuane si conferma protagonista con un’orgia di medaglie e prestazioni eccezionali. A Bellinzona, Loic Proment si qualifica ai campionati italiani under 23, chiudendo i 1500 metri in 3’53’’39, mentre Jean Pierre Vallet e Lorenzo Brunier dimostrano il loro talento. I biancoverdi dominano anche oltre regione, tra strada e pista. Un successo che sottolinea il grande impegno e la crescita dei nostri atleti.

Parco Alpi Apuane in evidenza a Bellinzona (Svizzera) nei 1500 metri, dove Loic Proment chiude con il tempo di 3’53’’39 che vale la qualificazione per i campionati italiani su pista under 23, Jean Pierre Vallet ferma il cronomestro a 3’53’’99) e Lorenzo Brunier che termina in 3’54’’73. In gara anche Daniele Tarhia. Atleti biancoverdi protagonisti anche nelle gare fuori regione, in strada e su pista. A Sacile, nel pordenonese, buona prova sui 1500 metri in pista per Francesco Nardone con il tempo di 3’58’’65; mentre sui 1500 metri a Scorzè, nel veneziano, bella prova di Francesco Da Vià. Ad Arcola, nello spezzino, alla "Evolution 10 km", buone prove per Stefano Fisicaro (quarto assoluto), Pietro D’Aprile (ottavo assoluto), Francesca Tesconi (decima assoluta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. Incetta di medaglie per Alpi Apuane. Bella prova di Proment a Bellinzona

