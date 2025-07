Il pranzo della domenica in famiglia finisce in tragedia | Boris ucciso dal figlio Francesco

immaginare una fine così tragica. La comunità si interroga sulle cause di questa drammatica escalation e sulla fragilità dei legami familiari. È un richiamo a riflettere sull’importanza di monitorare e prevenire conflitti che possono sfociare in tragedia. Nessuno, tra chi conosceva la famiglia, riesce a spiegare come un momento di convivialità possa trasformarsi in un dramma così irreparabile.

Una tranquilla domenica in famiglia si è trasformata in un incubo in una cittadina della provincia di Varese. Un incontro che avrebbe dovuto riunire genitori e figli si è concluso con un omicidio efferato, lasciando sgomenta un’intera comunità. Un uomo di 57 anni è stato brutalmente ucciso dal figlio adottivo, al culmine di una lite esplosa in pochi istanti e degenerata in violenza estrema. Nessuno, tra chi conosceva la famiglia, riesce a spiegarsi come un pomeriggio qualunque abbia potuto trasformarsi in una tragedia simile. La vittima è Boris Rezzonico, cittadino svizzero residente a Lugano, che si era recato nell’abitazione dell’ex moglie per trascorrere la giornata con i due figli adottivi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

