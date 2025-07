Trump dazi in arrivo | oggi le prime lettere all’Ue

Trump si prepara a scagliare nuove tariffe fino al 70%, segnando l'inizio di una settimana cruciale per l'economia globale. Le prime lettere all'UE sono giĂ pronte, mentre tensioni e minacce si intrecciano tra Brics, Bruxelles e Washington. Un quadro di scadenze serrate e retorica dura che tiene i mercati con il fiato sospeso, pronti a seguire ogni sviluppi e a capire come queste mosse influenzeranno il nostro futuro economico.

Non saranno certo cartoline di vacanza. Le lettere di Trump, giĂ pronte a partire da oggi, segnano l'inizio di una settimana delicatissima per l'economia globale. Il presidente si prepara a colpire con nuove tariffe fino al 70%, mentre le tensioni restano alte con i Brics riuniti a Rio e Bruxelles sotto pressione per le minacce sui settori chiave. Un quadro fitto di scadenze, accordi temporanei, avvertimenti e retorica aggressiva che tiene i mercati in bilico e i governi impegnati a contenere i danni. Trump invia le lettere, la mossa annunciata su Truth. Ormai i comunicati di Trump, quelli piĂą infuocati, si leggono sul suo personale social, Truth.

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi come tappa odierna.

