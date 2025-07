Innovazione autonomia e inclusione | quando la tecnologia migliora la vita delle persone con disabilità visiva

L’innovazione, l’autonomia e l’inclusione sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità visiva. In Italia, oltre 2 milioni di individui convivono con queste sfide, un numero destinato a crescere a causa dell’invecchiamento demografico e delle nuove patologie oculari. La tecnologia rappresenta una speranza concreta: soluzioni all’avanguardia stanno aprendo nuovi orizzonti di indipendenza e partecipazione sociale, trasformando il modo in cui queste persone vivono e interagiscono con il mondo.

In Italia si stima che oltre 2 milioni di persone convivano con una disabilità visiva, ed è un dato che sembra destinato ad aumentare nei prossimi anni. Il fenomeno è strettamente connesso ai cambiamenti demografici in atto: l'aumento dell'aspettativa di vita, unito all'invecchiamento della popolazione, ha portato alla crescita delle patologie legate alla vista, come la degenerazione maculare senile, il glaucoma e la retinopatia diabetica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più dell'80% dei casi di ipovisione o cecità colpisce persone sopra i 50 anni, e oltre il 18% degli italiani sopra i 15 anni riferisce difficoltà visive più o meno gravi.

