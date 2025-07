Dumfries la clausola adesso spaventa l’Inter | Barcellona e Manchester City in agguato? La situazione

Dumfries, con la sua clausola rescissoria di 25 milioni di euro valida per i club esteri, sta trasformando il calciomercato dell'Inter in un campo di battaglia. Barcellona e Manchester City sono pronte a contenderselo, mentre i prossimi sette giorni saranno decisivi per il destino dell’esterno olandese. La corsa è appena iniziata: il futuro di Dumfries si deciderà nelle prossime operazioni di mercato, lasciando tutti con il fiato sospeso.

sul futuro dell’esterno olandese. Sette giorni cruciali per il futuro di Denzel Dumfries e per le strategie del mercato Inter. Fino al 15 luglio, il laterale olandese classe 1996 sarĂ legato a una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida esclusivamente per club esteri. Una cifra alla portata di molte big europee, che potrebbe cambiare radicalmente il volto della fascia destra nerazzurra. Dopo una lunga trattativa, Dumfries ha rinnovato il suo contratto lo scorso novembre fino al 2028, ottenendo uno stipendio da 4 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries, la clausola adesso spaventa l’Inter: Barcellona e Manchester City in agguato? La situazione

In questa notizia si parla di: clausola - inter - dumfries - adesso

David Inter, Pedullà annuncia: «Il Napoli dice sì alla clausola! Le altre italiane, invece…» - Jonathan David continua a essere protagonista della sessione di calciomercato, con l'Inter in prima fila per il suo acquisto.

Fino al 15 luglio #Dumfries può partire per soli 25 milioni di euro cash pagabili in un'unica soluzione. La clausola pesa e adesso l'#Inter aspetta: #Barcellona e #ManchesterCity sono sull'olandese. L'esterno è lusingato dalla corte dei Citizens di Guardiola. Vai su X

GdS - Dopo aver speso 70 mln, L’#Inter ora si concentrerà sulle cessioni: per #Calhanoglu si aspetta la mossa del Galatasaray, per #Dumfries bisognerà attendere la fine della clausola da 25 mln esercitabile entro il 15 luglio, ancora da definire la situazione di Vai su Facebook

L'Inter trema, irrompe il City: dramma clausola, può perdere anche Dumfries!; Inter, Dumfries e la verità sulla clausola: tutti i dettagli; Inter, Dumfries può partire per 25 milioni di euro: il motivo della clausola, cosa filtra.

Dumfries Inter, le big europee ci pensano: con la clausola è un’occasione per il Manchester City - Denzel Dumfries nel mirino delle big europee: la clausola rescissoria a cifre contenuta spaventa l’Inter e fa gola al Manchester City Denzel Dumfries è diventato una delle occasioni più interessanti s ... Da calcionews24.com

L'Inter trema, irrompe il City: dramma clausola, può perdere anche Dumfries! - Il calciomercato nerazzurro può essere sconvolto dalla partenza dell'olandese: l'escamotage del contratto e il valore "regalato" del cartellino ... Lo riporta tuttosport.com