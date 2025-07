Il terzino del Cagliari manda segnali a Sartori e Di Vaio | ma dipenderà anche dal futuro di Posch Zortea | Voglio salire di livello Il ritorno di Pobega resta possibile

Nadir Zortea, giovane talento del Cagliari, lancia un chiaro messaggio a Bologna e Roma: è pronto a salire di livello. Con un’esaltante stagione alle spalle, il suo desiderio di mettersi alla prova su palcoscenici più grandi si fa sempre più forte. La sua determinazione e le sue prestazioni lo pongono come un potenziale colpo di mercato da non sottovalutare, lasciando intravedere un futuro ricco di opportunità e successi che potrebbe finalmente concretizzarsi nel prossimo campionato.

Da Nadir Zortea, un messaggio a Bologna e Roma, che sono sulle sue tracce. Così l'esterno destro del Cagliari, ex Atalanta, ha parlato a Sky: "Credo che l'anno prossimo possa essere una buona annata: a Cagliari sto bene, ma penso di essere pronto per misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile". Insomma, Zortea (6 reti e 2 assist per il laterale destro di difesa nell'ultima difesa), spera di avere l'occasione di misurarsi con un club che possa offrirgli le Coppe Europee. Il Bologna lo ha cercato, i 10 milioni richiesti sono ritenuti ad oggi alti, ma soprattutto il Bologna attende l'uscita di Posch prima di inserire il nuovo terzino destro: l'austriaco ha avuto sondaggi da Hoffenheim e Wolfsburg, ma si in Germania si mormora di un altro paio di squadre di Bundes interessate.

