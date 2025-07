bruni ai mondiali ecco il calendario

Lorenzo Bruni si prepara a vivere un’emozione indimenticabile ai Mondiali di Singapore, convocato dal commissario tecnico Alessandro Campagna. La sua presenza nel lotto azzurro è un grande riconoscimento e una testimonianza del suo talento e dedizione. Ma non è tutto: il giovane atleta ha già lasciato il segno, apparendo nel documentario "Il Settebello – Nel cuore della leggenda", che celebra la storia e le vittorie di questa storica squadra. Il suo futuro promette emozioni e successi da raccontare.

Parteciperà ai Mondiali di Singapore, considerando che il commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto Alessandro Campagna lo ha incluso nel lotto dei convocati per la massima rassegna continentale. Ma Lorenzo Bruni, si è tolto anche la soddisfazione di apparire in un documentario sul Settebello andato in onda su Rai 2 la scorsa settimana. Si chiama il "Il Settebello – Nel cuore della leggenda" ed è un docufilm che ripercorre la storia dell'Italia della pallanuoto, passando per gli anni del trionfo olimpico di Barcellona 1992, le difficoltà dei primi anni duemila fino al ciclo di vittorie dell'era Campagna e alla protesta dopo la sconfitta contro l'Ungheria ai Giochi di Parigi 2024.