Roma tra uscite imminenti e nuovi obiettivi | Massara accelera per accontentare Gasperini

Roma si prepara a una trasformazione epocale, tra uscite strategiche e nuovi obiettivi ambiziosi. Massara accelera con decisione per accontentare Gasperini, che si appresta a imprimere la sua firma sulla squadra. Il countdown ufficiale è iniziato: domenica 13 luglio si dà il via alla nuova era giallorossa. Con la rosa in fase di riorganizzazione e il mercato in fermento, la Capitale si appresta a scrivere un capitolo entusiasmante: il futuro è alle porte.

Il countdown è partito: domenica 13 luglio scatterà ufficialmente la nuova era targata Gian Piero Gasperini a Trigoria. E in vista del raduno, l a Roma lavora a ritmi serrati su due fronti: sfoltire la rosa dai giocatori fuori dal progetto tecnico e dare una scossa concreta al mercato in entrata, assecondando le priorità indicate dal nuovo allenatore. Come riportato da Il Tempo, il più vicino a salutare la Capitale è Eldor Shomurodov: l'attaccante uzbeko è a un passo dal trasferimento all'Istanbul Basaksehir, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un'operazione che libererebbe spazio salariale e alleggerirebbe il reparto offensivo, in attesa di nuovi innesti.

